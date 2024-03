Navio-plataforma para campo de Atlanta, da Enauta, segue para o Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - O navio-plataforma FPSO Atlanta deixou o estaleiro Drydocks World, em Dubai, rumo ao campo de Atlanta, na Bacia de Santos, onde deve iniciar a produção em agosto deste ano, informou nesta quarta-feira a Enauta, operadora na área.

O FPSO Atlanta tem capacidade de processamento de até 50 mil barris de óleo por dia, e de estocagem de 1,6 milhão de barris de petróleo.

A partida do navio aconteceu após conclusão das atividades em Dubai e testes no mar. Segundo a companhia, a viagem está em linha com o cronograma do projeto, que teve investimento total na fase 1 de 1,1 bilhão de dólares.