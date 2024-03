Política monetária do BCE pode estar atingindo economia mais do que o esperado, diz de Cos

FRANKFURT (Reuters) - A série de aumentos das taxas de juros pelo Banco Central Europeu pode estar atingindo a economia com mais força do que o esperado, disse nesta quarta, Pablo Hernández de Cos, membro do BCE, acrescentando que ele e seus pares devem considerar esse risco quando decidirem qual deve ser o nível dos custos dos empréstimos.

"Essa análise confirma que um impacto da política monetária mais forte do que o esperado continua sendo um risco negativo para as perspectivas de crescimento da zona do euro", disse ele em um evento em Frankfurt. "Assim, vamos monitorar de perto a materialização de tais riscos e calibrar adequadamente o grau de restrição monetária."

(Reportagem de Francesco Canepa)