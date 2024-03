Ações japonesas atingem máxima recorde, iene se recupera com o Fed superando BC do Japão

Por Kevin Buckland

TÓQUIO (Reuters) - O índice acionário japonês Nikkei atingiu uma máxima recorde nesta quinta-feira e o iene se recuperou do menor nível em quatro meses, depois que o Federal Reserve manteve suas perspectivas de afrouxamento nos Estados Unido apesar das recentes leituras de inflação aquecida.

A direção da política monetária do Fed contrasta fortemente com a do Banco do Japão, que na terça-feira encerrou oito anos de medidas extraordinárias de estímulo com seu primeiro aumento da juros desde 2007.