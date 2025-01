Petrobras (PETR4): subir ou não subir os preços?

A manutenção de preços abaixo do IPP é considerada subótima do ponto de vista econômico, já que impede a maximização dos retornos no segmento de refino.

Ainda assim, como exportadora líquida de petróleo e derivados, a Petrobras consegue compensar parte dessa perda com o aumento de receitas em períodos de alta nos preços do petróleo.

Segundo o relatório, a Petrobras pode expandir seu EBITDA em cerca de US$ 1,1 bilhão para cada aumento de US$ 10 no barril de petróleo, mesmo sem ajustes nos preços de combustíveis.

Esse incremento potencial reflete em um aumento de US$ 500 milhões na capacidade de distribuição de dividendos da Petrobras e em um acréscimo de 0,6 ponto percentual no yield.

Caso os preços de combustíveis sejam reajustados, o impacto positivo no dividendo poderia chegar a 2 pontos percentuais, diz o relatório.

A expectativa do BTG é de que a produção de petróleo da Petrobras cresça nos próximos anos, aumentando os volumes de exportação de 500 mil barris/dia na última década para 930 mil barris/dia até 2030. Essa expansão deve contribuir para melhorar a rentabilidade sobre o capital investido (ROIC) da companhia.

A casa avalia que o risco de desabastecimento, especialmente de diesel, pode ser um catalisador para aumentos de preços em breve. O Brasil depende significativamente de importações de combustíveis, e o giro dos estoques domésticos é baixo, em torno de 7 a 10 dias. Historicamente, a Petrobras tem reajustado preços quando os descontos em relação ao IPP se aproximam de 20%, patamar que está próximo de ser alcançado.