Brasil vai taxar multinacionais? Em que fase está norma atacada por Trump?

A regra já está em vigor a partir deste ano. O pagamento deverá ocorrer até o último dia do sétimo mês após o fim do ano fiscal. Como o ano fiscal não coincide necessariamente com o ano civil para todas as empresas e grupos multinacionais, a data se torna variável.

Fiscalização fica sob a responsabilidade da Receita Federal. Cabe ao Fisco a decisão de aplicar as regulamentações necessárias para a taxação das multinacionais. Além disso, o órgão precisa identificar quais entidades podem ser excluídas da legislação.

Proposta era idealizada por Fernando Haddad desde o início do mandato. "Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição em impostos", disse o ministro da Fazenda no ano passado, durante discurso no G20.

Taxação das multinacionais motiva temores e críticas. A medida é observada como uma barreira adicional à economia nacional, já responsável pelo sistema tributário mais complexo do mundo, avalia o advogado tributarista David Andrade Silva. "Adicionar um piso tributário global apenas aumenta esse fardo, tornando o Brasil menos atrativo para investimentos estrangeiros", diz.

A adoção da tributação mínima pode resultar em retaliações comerciais, barreiras tarifárias e perda de acesso a mercados estratégicos.

David Andrade Silva, advogado tributarista

Na mira de Trump

Trump ameaça punir países com cobrança extra sobre multinacionais. A decisão rompe com o Acordo Tributário Global da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), firmado por mais de 140 nações, inclusive o Brasil.