Chefe do BC do Japão promete manter estímulo monetário e sinaliza confiança na alta de preços

Por Leika Kihara e Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, prometeu nesta quinta-feira continuar dando apoio à economia com uma política monetária ultrafrouxa, mas sinalizou confiança de que a inflação está ganhando impulso, conforme os mercados buscam pistas sobre o momento do próximo aumento da taxa de juros.

Ele também disse que o banco central acabará reduzindo seu enorme balanço patrimonial, sinalizando que o Banco do Japão se moverá lenta mas firmemente em direção à normalização da política monetária.