Magalu propõe agrupar ações de 10 para 1 após aumento de capital de R$1,25 bi

Isso, de acordo com a empresa, inclui a expansão do Luizalabs, a evolução da plataforma de marketplace, melhora da experiência do usuário (UX), os serviços de Advertising (Ads), fintech, fulfillment e Magalu Cloud.

As novas ações resultantes do aumento de capital começam a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira.

(Por Paula Arend Laier)