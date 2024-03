Taxas futuras têm pouca alteração em sessão de ajustes em linha com exterior

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos principais contratos de DI tiveram pouca alteração nesta sexta-feira, em linha com arrefecimento dos rendimentos dos títulos norte-americanos e com ajustes após ganhos acentuados da véspera.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,915%, ante 9,936% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,855%, ante 9,856% do ajuste anterior.