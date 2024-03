Brasil poderá habilitar diretamente frigoríficos para exportação às Filipinas

BRASÍLIA (Reuters) - O governo brasileiro afirmou nesta segunda-feira que recebeu "com satisfação" a oficialização, pelo governo filipino, da aprovação do regime de "system accreditation" para carnes bovina, avícola e suína brasileiras, informou nota do Ministério das Relações Exteriores.

Conforme a nota, a modalidade permite que o Ministério da Agricultura e Pecuária certifique e habilite frigoríficos nacionais para exportação às Filipinas, tornando missões filipinas de auditoria desnecessárias.

O novo regime, diz a nota, irá viabilizar a "expansão do número de frigoríficos habilitados, abrangendo inclusive empresas de menor porte e diversificando as exportações de proteínas animais para o país asiático".