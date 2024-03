Lucro ajustado do Grupo Soma cresce quase 14% no 4º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Soma registrou lucro líquido ajustado de 113,2 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, crescimento de 13,9% sobre mesmo período do ano anterior, informou a empresa em balanço nesta segunda-feira.

Sem ajustes, a companhia registrou um prejuízo líquido de 1,85 bilhão de reais no período, após lucro de 72,4 milhões na mesma etapa um ano antes.