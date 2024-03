Ações de China e Hong Kong fecham em alta com destaque para setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta terça-feira, com compras por capital estrangeiro pelo segundo dia consecutivo, enquanto o foco também recaia sobre medidas de apoio para o setor imobiliário do país, que enfrenta dificuldades.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,51%, enquanto o índice de Xangai avançou 0,17%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,88%.

Os órgãos reguladores chineses estão pressionando os bancos a acelerarem as aprovações de novos empréstimos para incorporadoras imobiliárias privadas carentes de dinheiro, disseram pessoas com conhecimento do assunto na segunda-feira.