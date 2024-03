Banco de desenvolvimento do Brics pretende fazer US$5 bi em empréstimos em 2024

Com sede em Xangai, o banco foi criado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, conhecidos coletivamente como países do Brics. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, é a atual chefe do Novo Banco de Desenvolvimento.

Zhou, o vice, disse nesta terça-feira que espera que a economia da China cresça cerca de 5% este ano, em linha com a meta do governo.

(Por Kevin Yao)