Encomendas de bens duráveis dos EUA se recuperam em fevereiro

O setor industrial continua limitado pelas taxas de juros mais altas, que reduziram a demanda por bens. Mas as perspectivas para o setor, que responde por 10,3% da economia, estão melhorando constantemente em meio às expectativas de que o Federal Reserve começará a cortar as taxas este ano.

Uma pesquisa do Instituto de Gestão do Fornecimento (ISM, na sigla em inglês) deste mês mostrou que os fabricantes estavam bastante otimistas em março em relação às vendas e às condições de negócios. A produção das fábricas se recuperou em fevereiro.

O banco central dos EUA aumentou sua taxa de juros em 5,25 pontos percentuais, para a faixa atual de 5,25% a 5,50%, desde março de 2022.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa, excluindo aeronaves, um indicador observado de perto dos planos de gastos das empresas, aumentaram 0,7% em fevereiro, após uma queda de 0,4% no mês anterior.

Os pedidos de bens de capital não relacionados à defesa avançaram 4,4%, enquanto os embarques aumentaram 2,7%, depois de terem caído 3,0% em janeiro. As remessas desses bens entram no cálculo do componente de gastos empresariais com equipamentos nos dados do Produto Interno Bruto (PIB).

(Por Lucia Mutikani)