Marfrig tem lucro líquido de R$11,8 mi no 4º tri

(Reuters) - A Marfrig registrou lucro líquido atribuído ao acionista controlador de 11,8 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, revertendo prejuízo de 628 milhões de reais no mesmo período do ano anterior, informou a empresa nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado ficou em 2,94 bilhões de reais no período, aumento de 32,1% na comparação ano a ano, com margem Ebitda de 8%, versus 6% um ano antes.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)