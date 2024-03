Taxas futuras de juros fecham em leve alta em dia de movimentos técnicos

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em um dia de agenda relativamente esvaziada no Brasil e no exterior, as taxas dos DIs fecharam a quarta-feira em leve alta, na contramão do recuo dos rendimentos dos Treasuries e em meio a movimentos de rebalanceamento de portfólios com a proximidade do fim do trimestre.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,915%, ante 9,928% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,89%, ante 9,884% do ajuste anterior.