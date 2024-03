EDF reorganiza o seu negócio nuclear para melhorar o desempenho

PARIS (Reuters) - A empresa estatal francesa de energia EDF disse nesta sexta-feira que reorganizará seu setor nuclear com o objetivo de melhorar o desempenho, antes de investimentos que o governo planeja para o setor de energia nuclear.

O governo francês comprou as ações que ainda não possuía da EDF no ano passado e retirou-as do mercado ao lançar um grande programa para acrescentar mais usinas nucleares a um país que depende principalmente de energia nuclear.

A EDF disse que reorganizará seu principal negócio em quatro diretorias e uma unidade a partir de 1º de abril.