Ibovespa recua com Treasuries; Vale sobe

Ainda assim, Carlos Sequeira e equipe reafirmaram que a combinação de taxas de juros em queda nos EUA e no Brasil e "valuations" relativamente baratos pode preparar o terreno para que as ações brasileiras tenham um bom desempenho em 2024, mostrou relatório com as recomendação do mês enviado a clientes.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,13%, a 61,52 reais, uma vez que os preços futuros do minério de ferro fecharam em alta na China, com dados mostrando que a atividade industrial naquele paós se expandiu pela primeira vez em seis meses em março. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian avançou 2,6%, a 768 iuans (106,23 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS PN recuava 0,21%, a 37,28 reais, tendo como pano de fundo o declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado em baixa de 0,17%. Investidores também monitoram reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os ministros da Fazenda, Casa Civil e Minas e Energia na parte da tarde.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,82%, a 34,34 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,77%, a 14,15 reais.

- IRB(RE) ON valorizava-se 4,50%, a 39,03 reais, em meio à repercussão dos números do último trimestre de 2023, embora a resseguradora já tivesse divulgado alguns números anteriormente. A companhia também anunciou que Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, atual presidente da empresa, ocupará de forma transitória também o cargo de vice-presidente financeiro.