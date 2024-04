SÃO PAULO (Reuters) - A resseguradora IRB Brasil (Re) anunciou nesta segunda-feira alteração do vice-presidente financeiro, com a entrada transitória no cargo de Marcos Pessôa de Queiroz Falcão, atual presidente da empresa.

A companhia afirmou em fato relevante que Rodrigo de Souza Lobo Botti, atual vice-presidente financeiro, seguirá na empresa, ocupando o posto de vice-presidente de inovação e tecnologia.

(Por Alberto Alerigi Jr.)