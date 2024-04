BYD pode perder posto de maior do mundo em veículos elétricos para Tesla

PEQUIM (Reuters) - A BYD, maior montadora de veículos elétricos da China, sofreu queda de 43% nas vendas do primeiro trimestre ante o final do ano passado, o que pode implicar a perda do título de maior do mundo no setor para a Tesla, depois de conquistá-lo em 2023.

A BYD vendeu 300.114 veículos no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 43% em relação ao recorde de 526.409 apurado nos três últimos meses do ano passado, quando ultrapassou a Tesla. As vendas do primeiro trimestre aumentaram 13,4% em relação ao mesmo período de 2023.

A queda trimestral pode significar que a Tesla retomará o título de maior do mundo em vendas com base na previsão de 458.500 veículos apurada pela Visible Alpha com analistas. A Tesla deve divulgar vendas de primeiro trimestre na quarta-feira.