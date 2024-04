Farmacêutica da China pede aprovação para biossimilar do Ozempic

Por Andrew Silver

XANGAI (Reuters) - Uma farmacêutica da China desenvolveu uma versão biossimilar do popular medicamento para diabetes Ozempic, da europeia Novo Nordisk, e pediu aprovação para a venda.

A Hangzhou Jiuyuan Gene Engineering disse nesta quarta-feira que o pedido para o medicamento chamado de Jiyoutai era para uso no controle de açúcar no sangue em pacientes com diabetes tipo 2. A aprovação do Jiyoutai tornará o injetável o primeiro medicamento biossimilar de semaglutida desenvolvido localmente na China.