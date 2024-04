Setor de serviços do Brasil ganha força em março e atinge pico de 20 meses, mostra PMI

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O setor de serviços brasileiro ganhou força em março com impulso das vendas e cresceu no ritmo mais forte em 20 meses, o que abriu espaço para as empresas ampliarem os quadros de funcionários à taxa mais intensa em quase um ano e meio, apontou nesta quarta-feira Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI do setor compilado pela S&P Global subiu para 54,8 em março de 54,6 em fevereiro, o que ajudou o setor a registrar o melhor desempenho trimestral desde os três meses até junho de 2022. A marca de 50 separa crescimento de contração.