Setor de serviços dos EUA expande moderadamente em março e pressões sobre preços diminuem

O PMI permanece consistente com uma economia que continua a se expandir, embora em um ritmo moderado.

O crescimento está desacelerando após o aumento de 5,25 pontos percentuais nos juros do Federal Reserve desde março de 2022. Espera-se que o banco central dos EUA comece a reduzir as taxas este ano, mas o momento dependerá do comportamento da inflação.

Os serviços são o principal impulsionador da inflação, por meio de salários mais altos.

Uma medida de novos pedidos recebidos pelas empresas de serviços caiu para 54,4 no mês passado, de 56,1 em fevereiro. A produção permaneceu forte, com um indicador de atividade comercial subindo para 57,4, de 57,2 no mês anterior.

Com a desaceleração da demanda, o mesmo aconteceu com a inflação de serviços. A medida da pesquisa dos preços pagos pelos insumos pelas empresas caiu para 53,4, a leitura mais baixa desde março de 2020, em comparação com 58,6 em fevereiro. Dados da semana passada mostraram que a inflação de serviços, excluindo energia e habitação, arrefeceu consideravelmente em fevereiro, depois de ter acelerado em janeiro.

(Por Lucia Mutikani)