Ibovespa recua após dados fortes nos EUA em mais um dia de Petrobras volátil

Em Wall Street, porém, o S&P 500, uma das referências do mercado acionário norte-americano, subiu 1,11%, uma vez que os números mostram uma economia robusta.

De acordo com o gestor de renda variável César Mikail, da Western Asset, o quadro de economia resiliente mesmo com os juros em um patamar alto alimenta expectativa de que o crescimento dos EUA deve ficar acima do esperado, o que deveria se refletir nos resultados das empresas.

"No Brasil, é outra história", afirmou Mikail, destacando como um dos componentes negativos os ruídos recentes envolvendo a Petrobras.

Ele acrescentou que esse tipo de ambiente é ruim para o mercado, afirmando que isso não atrai o capital externo, pelo contrário, espanta. O estrangeiro "gosta de transparência, de tranquilidade para investimentos", afirmou o gestor da filial brasileira da Western Asset, gestora global com sede nos EUA.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN avançou 0,58%, a 38,10 reais, com o papel ainda volátil pelos recentes ruídos sobre a troca no comando da estatal, bem como eventual distribuição de dividendos extraordinários que foram retidos pela administração. Na véspera, a Petrobras disse que não há decisão quanto à distribuição de dividendos extraordinários, lembrando que a competência para aprovar a destinação do resultado, incluindo a remuneração a acionistas, é da assembleia geral de acionistas, que será realizada no dia 25 de abril. No exterior, o barril de petróleo Brent fechou com elevação de 0,57%.