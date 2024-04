EUA e China precisam de conversas "difíceis", diz Yellen ao primeiro-ministro 

Yellen disse que Washington e Pequim têm o “dever” de gerenciar com responsabilidade a complexa relação.

“Embora tenhamos mais a fazer, acredito que, ao longo do ano passado, colocamos a nossa relação bilateral numa base mais estável”, disse Yellen. "Isto não significou ignorar as nossas diferenças ou evitar conversas difíceis. Significou compreender que só podemos progredir se comunicarmos direta e abertamente uns com os outros."

Yellen fez da ameaça de que a superprodução de veículos elétricos (EV), painéis solares e outros bens de energia limpa na China prejudicará os produtores e os empregos nos EUA e nos demais países um foco da sua segunda visita à China em nove meses.

Um alto funcionário do Tesouro dos EUA disse que o excesso de capacidade industrial da China e o apoio governamental que a alimentou foram discutidos longamente durante a reunião e Li mostrou alguma disposição para que as equipes econômicas dos EUA e da China explorem mais a questão.

Embora houvesse algumas diferenças de opinião, “não houve resistência ideológica ou inflamatória”, disse o funcionário. "Foi uma conversa muito mais legítima entre os legisladores."

De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, neste domingo, Li teria dito que os EUA deveriam “abster-se de transformar questões econômicas e comerciais em questões políticas ou de segurança e ver a questão da capacidade de produção de uma perspectiva global e orientada para o mercado”.