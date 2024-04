Wall Street fecha estável com investidores aguardando dado de inflação e balanços

Esse relatório aumentou as chances de que o Federal Reserve pudesse adiar a implementação de seu primeiro corte na taxa de juros em suas reuniões mensais do Comitê Federal de Mercado Aberto por mais tempo do que o esperado anteriormente.

"Wall Street está ajustando as expectativas para refletir o fato de que o Fed pode ser mais lento para reduzir a taxa de juros e que agora a maior probabilidade é de que ocorra um corte nos custos de empréstimos na reunião de julho do comitê, em vez de junho", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Na quarta-feira, a expectativa é de que o relatório do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de março do Departamento do Trabalho dos EUA mostre um ligeiro arrefecimento no crescimento mensal dos preços e uma queda nominal no número anual do núcleo, que exclui os itens voláteis de alimentos e energia.

Porém, a expectativa é de que em uma base anual o índice cheio ganhe força, subindo de 3,2% em fevereiro para 3,4%, ressaltando a oscilante jornada da inflação de volta à meta anual de 2% do Fed.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,03%, para 38.892,80 pontos. O S&P 500 cedeu 0,04%, para 5.202,39 pontos. O Nasdaq teve variação positiva de 0,03%, para 16.253,96 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, seis fecharam em baixa, com as ações de energia sofrendo a maior perda percentual.