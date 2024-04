Bank of America corta recomendação de Vale para "neutra"

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Bank of America cortaram a recomendação das ações da Vale para "neutra" ante "compra", conforme relatório a clientes nesta terça-feira, avaliando que a recuperação dos preços do minério de ferro parece distante.

O preço-alvo das ações negociadas na bolsa brasileira foi reduzido de 95 para 62 reais, enquanto o do ADR (recibo da ação negociado nos Estados Unidos) caiu de 20 para 13 dólares.

"Apesar da grande queda nos preços do minério de ferro no acumulado do ano, temos dificuldade em ver potencial de valorização de curto prazo para a commodity", afirmaram Caio Ribeiro e equipe.