TRE do Paraná rejeita cassação de senador Sergio Moro

(Reuters) - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná decidiu rejeitar nesta terça-feira duas ações que pediam a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por suspeita de abuso de poder econômico nas eleições de 2022.

Cinco dos sete desembargadores do TRE votaram contra a cassação: o relator do caso, Luciano Carrasco Falavinha Souza, acompanhado por Cláudia Cristina Cristofani, Guilherme Frederico Hernandez Dens e Andreson Ricado Fogaça, além do presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.

José Rodrigo Sade e Júlio Jacob Júnior divergiram do relator, defendendo a cassação e a consequente declaração de inelegibilidade de Moro.