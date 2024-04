Wall St cai enquanto mercados se preparam para dados de inflação dos EUA

O núcleo do índice, que exclui componentes voláteis como alimentos e energia, deve desacelerar para 3,7% em relação ao ano anterior, contra 3,8% em fevereiro.

"Dada a solidez dos dados econômicos, está ficando cada vez mais fácil defender a noção de que podemos estar mais próximos de uma economia superaquecida do que de uma economia próxima da recessão", disse Dave Grecsek, diretor administrativo de estratégia de investimento e pesquisa da Aspiriant.

"No momento, três cortes de juros este ano parecem um pouco exigentes."

Em meio a sinais de uma economia robusta nos EUA, os investidores têm reduzido as expectativas de quanto o banco central cortará a taxa básica de juros este ano. As apostas atuais de flexibilização de cerca de 60 pontos-base são as mais baixas desde outubro, de acordo com dados da LSEG, em comparação com cerca de 150 pontos-base cotados no início de 2024.

Operadores veem uma chance de quase 57% de um corte de pelo menos 25 pontos-base em junho, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, abaixo dos 64% da semana passada.

O Dow Jones caía 0,42%, a 38.727,67 pontos. O S&P 500 tinha queda de 0,33%, a 5.185,20 pontos, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,15%, a 16.228,83 pontos.