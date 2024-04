Ações europeias se recuperam de menor nível em um mês antes de decisão do BCE sobre juros

Por Ankika Biswas e Johann M Cherian e Ozan Ergenay

(Reuters) - As ações europeias se recuperaram após uma reação instintiva a uma leitura elevada da inflação nos Estados Unidos nesta quarta-feira, com investidores voltando seu foco para a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) na quinta.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 506,59 pontos, depois de ter atingido o menor nível em quase um mês durante o dia, com os setores bancário e de energia na liderança com alta de 0,9% e 0,6%, respectivamente.