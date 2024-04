Presidente da Confederação Nacional de Municípios defende reoneração gradual da folha em reunião com Haddad

O governo sofreu um revés na semana passada com a decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), de excluir elementos da reoneração da folha salarial dos municípios ao prorrogar por mais 60 dias a Medida Provisória 1.202, editada pelo governo no fim do ano passado para, entre outros fins, revogar a desoneração para 17 setores da economia e dos municípios.

Na semana passada, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou Haddad a tocar as negociações sobre o tema, indicando que espera um "entendimento" para breve.

(Reportagem de Victor Borges)