Boeing se concentra em "construir confiança" na América Latina após troca de CEO global

Por Alexander Villegas

SANTIAGO (Reuters) - O presidente da Boeing para a América Latina, Landon Loomis, disse que a fabricante de aviões está se concentrando em reconstruir a confiança depois que uma série de incidentes de segurança abalou a imagem da empresa e levou o CEO global, Dave Calhoun, a anunciar que deixará o cargo até o final do ano.

"Estamos no momento de um profundo exercício de construção de confiança fundamental que deve fluir por toda a nossa fábrica, nossos compromissos com a imprensa, com o governo, com nossos próprios funcionários", disse Loomis à Reuters em uma entrevista durante uma conferência de aviação em Santiago, no Chile.