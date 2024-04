China deve impulsionar demanda doméstica e direcionar economia para serviços, diz Georgieva, do FMI

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta quinta-feira que a China precisa estimular sua demanda doméstica e direcionar mais sua economia para o setor de serviços, a fim de reduzir os problemas causados pelo excesso de capacidade de produção em determinados setores.

Falando em um evento do Atlantic Council, em Washington, Georgieva afirmou que a China pode elevar sua produção econômica em 20% nos próximos anos se seguir as recomendações de reforma do FMI.

"Reconhecemos que houve setores na economia chinesa ao longo dos anos em que houve excesso de capacidade", disse Georgieva. "É fundamental desenvolver a demanda doméstica e, em seguida, direcionar mais a economia para os serviços, para que isso não persista como um problema para a China."