China rebate críticas do Ocidente e diz que sua indústria é mais competitiva

O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, em uma mesa redonda com fabricantes chineses de veículos elétricos em Paris na segunda-feira, disse que as afirmações dos EUA e da Europa sobre o suposto excesso de capacidade são infundadas, acrescentando que o crescimento da China nesses setores foi impulsionado pela inovação e por sistemas completos de cadeia de suprimentos, entre outros fatores.

A resposta mais recente da China, segundo analistas, está centrada na ideia de que seu sistema de produção é simplesmente mais competitivo, o que representa uma mudança brusca de tom em relação a apenas um mês atrás, quando as autoridades, incluindo o primeiro-ministro, Li Qiang, fizeram suas próprias advertências sobre excesso de capacidade.

A forte reação de Pequim contrasta com as interações calorosas entre Yellen e as autoridades chinesas durante a viagem, deixando as duas maiores economias ainda mais distantes no comércio global, o que pode aumentar tensões.

"Eles não podem vencer a corrida, então tentam desacelerá-la", disse Li Yong, pesquisador-chefe da D&C Think, um think tank chinês, referindo-se à retórica do Ocidente que segue insistindo na tese sobre excesso de capacidade do país.

"Nós apenas fazemos nossas coisas, eles podem fazer o que quiserem - a faca está nas mãos deles."

Ambos os lados acreditam que têm argumentos sólidos e apoiados em dados para não recuar.