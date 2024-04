Opep vê demanda robusta por petróleo no mundo

Ambas as previsões não sofreram alterações em relação ao mês passado.

Um impulso no crescimento econômico poderia dar um impulso extra aos preços do petróleo, que subiram acima de 90 dólares por barril este ano devido à oferta mais restrita e à guerra no Oriente Médio.

Na semana passada, a Opep e seus aliados, conhecidos como Opep+, concordaram em manter os cortes na produção de petróleo até o final de junho.

Com vistas ao verão, quando a demanda de combustível aumenta sazonalmente à medida que as pessoas viajam mais, a Opep disse que a demanda global de combustível de aviação aumentará em 600 mil bpd em relação ao ano anterior no segundo trimestre, a gasolina em 400 mil bpd e o diesel em 200 mil bpd.

Após a reunião da semana passada de um painel dos principais ministros da Opep+, o grupo completo vai se reunir em junho para decidir se estenderá ainda mais os cortes de produção ou se devolverá alguma oferta ao mercado.

"A perspectiva de demanda robusta de petróleo para os meses de verão justifica um monitoramento cuidadoso do mercado, em meio às incertezas atuais, para garantir um equilíbrio sólido e sustentável do mercado", disse o relatório.