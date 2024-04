Goolsbee mantém foco do Fed no índice PCE após dados fortes de preços ao consumidor dos EUA

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse que as leituras do índice de preços ao consumidor norte-americano, que continuam altas, são preocupantes, mas ele continua concentrado em como o índice PCE, o indicador de inflação preferido do Fed, se comporta.

"Tivemos várias leituras de inflação que foram mais altas do que queríamos" para o índice de preços ao consumidor, disse Goolsbee à Fox Business, mas o PCE "é a melhor medida... Se começarmos a ter leituras melhores que nos mostrem que o arco da inflação está caindo... isso nos fará sentir muito melhor sobre onde estamos... Se o PCE estiver reinflando -- estabilizaremos os preços".

A próxima divulgação do PCE será em 26 de abril.