Presidente do Banco Mundial promoverá reformas internas em reuniões com FMI

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, disse nesta sexta-feira que planeja destacar na próxima semana uma série de melhorias processuais para acelerar as aprovações de empréstimos do banco de desenvolvimento, aperfeiçoar a responsabilização de seus 16.000 funcionários e atrair capital privado aos projetos.

Banga disse aos repórteres, antes das reuniões anuais de primavera (no Hemisfério Norte) do Banco Mundial com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que o banco reduziu seu tempo médio de aprovação de projetos, que era de 19 meses, em cerca de três meses e que o reduzirá em mais três meses até meados do próximo ano.