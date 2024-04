Silveira evita falar em caducidade da Enel SP, cita direito de defesa da empresa

Já no mês passado, problemas na rede elétrica subterrânea da Enel fizeram com que bairros do centro de São Paulo ficassem sem energia ou com fornecimento intermitente durante vários dias.

A Enel São Paulo vem reiterando que todas as obrigações contratuais e regulatórias estão sendo integralmente cumpridas, e que está implementando um plano de investimentos de 18 bilhões de reais entre 2024 e 2026 com foco no negócio de distribuição de energia, o que "demonstra o compromisso do grupo com o Brasil".

(Por Rodrigo Viga Gaier)