Frete rodoviário cai no 1º tri por diesel e lentas vendas da safra no Brasil

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - As lentas vendas da safra de grãos, notadamente de soja, e os valores praticamente estáveis do diesel nos últimos meses colaboraram para uma redução no preço do frete rodoviário no primeiro trimestre no Brasil, de acordo com organizações que realizam levantamentos.

Essa queda no frete no primeiro trimestre é incomum, uma vez que a demanda para escoar grãos no Brasil costuma atingir um pico no período, normalmente elevando os preços do transporte, por causa da colheita e comercialização da soja.