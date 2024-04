Taxas futuras de juros têm forte alta após redução da meta fiscal e dados fortes de varejo dos EUA

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,755%, ante 10,486%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,08%, ante 10,817%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,57%, ante 11,296%.

Foi a quarta sessão consecutiva de alta das taxas dos DIs, com investidores se reposicionando em meio à piora do cenário global e do risco fiscal brasileiro.

Pela manhã, o Departamento do Comércio dos EUA informou que as vendas no varejo aumentaram 0,7% em março, acima do 0,3% projetado por economistas ouvidos pela Reuters. Já os dados de fevereiro foram revisados para alta de 0,9%, em vez do 0,6% informado anteriormente.

Os números reforçaram a avaliação de que o Federal Reserve adiará o início do processo de corte de juros, o que fez os rendimentos do Treasury de dez anos -- referência global de investimentos -- superar os 4,60%.

No Brasil, as taxas futuras de juros também foram impulsionadas na esteira do avanço dos yields. Além do fator externo, o mercado reagia às notícias de que o governo Lula reduzirá a meta fiscal para 2025 de superávit de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para resultado primário zero.

Durante a tarde, em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a meta zero para o próximo ano, o que foi mal-recebido pelo mercado.