Grandes bancos dos EUA seguem com demissões em massa em meio à pressão por corte de custos

(Reuters) - Os grandes bancos norte-americanos continuaram demitindo funcionários no primeiro trimestre, com Citigroup liderando os números.

A quantidade de funcionários no Citi diminuiu em 2.000 após o banco concluir uma ampla reorganização com o objetivo de melhorar seus lucros e reduzir as camadas de gestão.

Bank of America, Wells Fargo e PNCFinancial cortaram juntos mais de 2.000 empregos nos três meses encerrados em 31 de março na comparação com o trimestre anterior.