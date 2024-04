Vale eleva em 6,1% produção de minério de ferro no 1ª tri; vendas disparam

Uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, a mineradora espera que a sua produção total da commodity atinja entre 310 milhões e 320 milhões de toneladas este ano, uma perspectiva estável em comparação com a meta do ano passado, que foi superada.

O preço médio realizado de finos de minério de ferro no primeiro trimestre foi de 100,7 dólares por tonelada, ante 108,6 dólares no mesmo período de 2023, com impactos de ajustes provisórios nos preços devido a valores futuros menores no último dia do trimestre do que a média do trimestre, disse a empresa.

A Vale também produziu 39,5 mil toneladas de níquel nos três meses encerrados em 31 de março, queda de 3,7% na base anual, com recuo de 17,5% nas vendas, para 33,1 mil toneladas.

A produção de cobre, por sua vez, totalizou 81,9 mil toneladas, alta de 22,2% ante um ano antes, disse a empresa. As vendas subiram 22,5%, na mesma comparação, para 76,8 mil toneladas.

(Por Marta Nogueira e Gabriel Araujo)