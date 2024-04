Taxas futuras de juros sobem e passam a precificar corte de apenas 0,25 pp da Selic em maio

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,06%, ante 10,764%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,39%, ante 11,092%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,84%, ante 11,584%.

Foi a quinta sessão consecutiva de alta das taxas dos DIs, com investidores ainda se reposicionando em meio à piora do cenário global e do risco fiscal brasileiro. Alguns vencimentos registraram elevação de taxas de cerca de 30 pontos-base.

No exterior, como nas sessões anteriores, o dia foi marcado pela alta consistente dos yields dos Treasuries, com a leitura de que a economia acelerada dos EUA fará o Federal Reserve adiar o início do processo de corte de juros.

Na tarde desta terça-feira os dados implícitos dos Fed Funds precificavam 55,6% de chances de o Fed não cortar sua taxa básica em julho, conforme a ferramenta CME FedWatch.

Para a reunião de setembro, a probabilidade de corte é de 68,9%e -- o que indica uma migração, de julho para setembro, das apostas no afrouxamento monetário.

Em paralelo, as taxas dos DIs continuaram subindo no Brasil e passaram a precificar corte menor da Selic em maio, de 25 pontos-base, e manutenção da taxa básica em junho. Antes a precificação era de corte de 50 pontos-base em maio, com possibilidade de corte de 25 pontos-base em junho. Atualmente, a Selic está em 10,75% ao ano.