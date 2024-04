Dólar interrompe sequência de cinco altas e fecha em baixa com realização de lucros

Às 17h34, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,90%, a 5,2475 reais na venda.

Pela manhã, em meio ao recuo das cotações no exterior, o dólar à vista oscilava em baixa ante o real no Brasil, com investidores aproveitando a alta superior a 5% nos cinco dias úteis anteriores para vender moeda e embolsar parte dos lucros.

"Houve uma realização de lucro, e todo mundo estava esperando por isso", comentou durante a tarde Thiago Avallone, especialista de câmbio da Manchester Investimentos, ao justificar a queda do dólar ante real.

"Ainda assim, continuo achando que o cenário segue desfavorável ao real. Estamos numa espécie de tempestade perfeita, em que os dados lá de fora postergam o corte de juros pelo Federal Reserve e o governo brasileiro segue gastando mais do que deve, alterando as metas de (resultado) primário", acrescentou.

Na segunda-feira, o governo anunciou redução da meta fiscal para 2025 de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) para zero, o que foi mal-recebido pelo mercado.

As preocupações com a área fiscal voltaram a fazer preço durante a tarde desta quarta-feira, em especial no mercado de juros futuros, após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, indicar que a incerteza pode reduzir o ritmo de cortes da taxa básica Selic.