Estabilização da dívida vai permitir melhora de nota de crédito do Brasil, diz Haddad

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a estabilização da dívida pública é a meta mais importante do governo, que, se alcançada, abrirá espaço para a melhora da nota de crédito do país.

Em conversa com jornalistas às margens das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, Campos Neto disse estar confiante de que o país seguirá melhorando sua classificação de risco até obter o chamado grau de investimento, dado a devedores considerados de baixo risco.

(Reportagem de Marcela Ayres)