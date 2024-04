Manutenção da incerteza pode levar BC a reduzir cortes de juros, aponta Campos Neto

Bernardo Caram

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quarta-feira que uma manutenção do cenário de incerteza elevada pode significar uma redução do ritmo de afrouxamento monetário promovido pela autarquia na tentativa de controlar a inflação.

Em evento com investidores em Washington, nos Estados Unidos, Campos Neto mencionou a recente reprecificação de ativos com a deterioração do cenário internacional e percepção sobre riscos fiscais no Brasil, apresentando uma espécie de guia sobre os próximos passos do BC a depender da evolução do cenário.