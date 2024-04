Morgan Stanley e HSBC cortam dezenas de empregos em bancos de investimento na Ásia

HONG KONG (Reuters) - Morgan Stanley e HSBC estão cortando dezenas de postos de trabalho em bancos de investimento na região Ásia-Pacífico nesta semana, disseram fontes com conhecimento do assunto, uma vez que as atividades de negociação mais fracas e os mercados lentos na China e em Hong Kong pesam sobre as perspectivas de negócios.

O Morgan Stanley está cortando pelo menos 50 postos de trabalho em áreas de banco de investimento na região a partir desta semana, disseram três fontes com conhecimento do assunto, afetando cerca de 13% da força de trabalho de 400 executivos do banco de Wall Street na Ásia.

As demissões na unidade de negócios de banco de investimento do HSBC, que obtém a maior parte de suas receitas e lucros na Ásia, começaram na terça-feira e espera-se que cerca de 30 executivos na região deixem o banco nesta semana, segundo três fontes distintas.