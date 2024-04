Musk deve anunciar investimento da Tesla de US$2 bi a US$3 bi na Índia, dizem fontes

(Corrige título para acrescentar sinal do dólar)

Por Aditi Shah e Aditya Kalra

NOVA DÉLHI (Reuters) - O chefe da Tesla, Elon Musk, deve anunciar um investimento de 2 bilhões a 3 bilhões de dólares na Índia, principalmente para a construção de uma nova fábrica, quando visitar Nova Délhi na próxima semana para se encontrar com o primeiro-ministro Narendra Modi, disseram duas fontes familiarizadas com as discussões.