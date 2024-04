STF diz que decisões são fundamentadas após relatório de comitê parlamentar dos EUA sobre X

Por Ricardo Brito

BRASÍLIA (Reuters) - O Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou nesta quinta-feira que as decisões do tribunal são fundamentadas e as partes têm acesso às fundamentações, em manifestação oficial um dia após uma comissão do Congresso dos Estados Unidos ter apresentado um relatório com críticas ao ministro Alexandre de Moraes e divulgado algumas decisões sigilosas do magistrado sobre a plataforma X.

O documento de 541 páginas do Comitê Judiciário da Câmara dos EUA, intitulado "O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior e o Silêncio da Administração Biden: O Caso do Brasil", faz críticas ao que chama de censura promovida por Moraes no ambiente virtual e afirma que uma maioria de decisões de derrubadas de perfis pelo magistrado não apresenta detalhes da fundamentação.