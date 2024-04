S&P e Dow abrem perto da estabilidade com redução do nervosismo sobre Oriente Médio

(Reuters) - O Dow e o S&P 500 abriram sem grandes alterações nesta sexta-feira, com a diminuição do nervosismo inicial sobre uma escalada no conflito do Oriente Médio, enquanto a Netflix caía após prever uma receita do trimestre atual abaixo das estimativas, pesando sobre o Nasdaq.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,07% na abertura, para 37.801,98 pontos. O S&P 500 tinha baixa 0,11%, para 5.005,44 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,35%, para 15.547,10 pontos.

(Por Shashwat Chauhan)