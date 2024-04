Campos Neto vê espaço para aprovação da PEC da autonomia financeira do BC

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que sente "boa vontade" do Congresso em relação à PEC da autonomia financeira do BC, citando bom ambiente para sua aprovação.

Em evento organizado pela Legend Investimentos, Campos Neto disse que ainda precisa esclarecer alguns pontos da PEC para o governo, e argumentou que ela é necessária para que o BC possa caminhar em direção a uma modernização.

(Por Bernardo Caram e Luana Maria Benedito)